L’ULg va évoluer dans la manière de donner cours

De l’incertitude qui pèse sur le sort des "reçus collés" en médecine aux volontés de redessiner le paysage académique en passant par la récente révision de la loi de financement, l’actualité universitaire s’avère bien fournie. A une semaine de la rentrée académique de l’Université de Liège (ULg), fixée au 21 septembre, tour d’horizon avec son recteur Albert Corhay.

Comment se présentent les nouvelles inscriptions à l’Université. Déjà des tendances ?

Les comparaisons avec les autres années sont difficiles parce qu’il y a des changements pour les primo-arrivants qui peuvent maintenant s’inscrire directement par Internet. Quatre le font pour un qui vient ici. Le dossier doit ensuite être validé et les délais ne sont plus les mêmes. Mais globalement, cela s’est un peu tassé par rapport à l’an dernier, avec quelques exceptions à confirmer comme les sciences appliquées.

Le concours après la première année en médecine a-t-il un effet dissuasif ?

Le nombre d’inscriptions n’y est pas terrible, comme en dentisterie et aussi chez les vétérinaires où il y a eu beaucoup de publicité négative. Il semble y avoir un glissement vers d’autres filières comme la pharmacie. Mais dans l’ensemble, il faudra attendre la dernière limite pour être fixé. Je croise un peu les doigts.

Après l’invalidation du concours de sélection par le Conseil d’Etat, faut-il envisager un examen d’entrée en médecine comme alternative ?

Les discussions se font à un niveau plus élevé. Les doyens en parlent, mais je ne veux pas donner des informations qui risqueraient d’influencer négativement les discussions entre ministres. Les enjeux dépassent le cas du passage des étudiants en deuxième. Il y a aussi ceux qui sont dans le pipeline et qui n’ont pas le numéro Inami. C’est une situation très différente de celle des vétérinaires où le problème est lié aux infrastructures, à l’encadrement, à la sécurité. Il faut faire en sorte que les diplômés puissent exercer leur métier, faire des spécialisations. Et il y a des contraintes européennes.

La révision de la loi sur le financement des universités vous satisfait ?

Le décret tel qu’il est sorti, avec la partie fixe passée de 25 à 30 %, c’est une bonne chose pour les universités. Cela réduit la concurrence jusqu’en 2021 y compris. A partir de 2022, je ne sais pas comment on va devoir fonctionner mais aujourd’hui, toutes les universités trouvent plus ou moins leur compte. Il y a la garantie que personne ne perd, mais la pression est là parce qu’on veut préparer l’avenir. On a quelques années pour le faire.

Votre prédécesseur Bernard Rentier avait proclamé la mort du cours ex cathedra. La pédagogie universitaire est-elle en train de changer ?

A ma demande, chaque faculté a élaboré, en termes de formation et de recherche, un plan stratégique sur cinq ans. Sur cette base, je prépare un plan institutionnel. Il comportera notamment la création d’une faculté d’éducation, où le numérique et l’informatique seront des outils mis au service de l’éducation, également dans l’enseignement supérieur. Donc, oui, on va évoluer, notamment dans la manière de donner cours, dans les supports des cours, avec les Mooc (cours en ligne, ndlr)… Il faut aussi des lieux de vie au centre-ville, à l’espace Opéra notamment, où les étudiants puissent travailler en groupe. On avance, doucement, mais on avance.

Y compris, sans doute, vers davantage de mobilité des professeurs, des chercheurs, des étudiants…

Il faut que chaque individu puisse suivre son parcours. Ce n’est pas seulement une question de mobilité mais aussi de reconnaissance. On doit pouvoir valoriser ses acquis partout. Si, en passant de la haute école à l’université ou l’inverse, on doit tout recommencer à zéro, cela ne sert à rien. Nous avons un étudiant qui a commencé à Liège et est allé au MIT (Massachusetts Institute of Technology, ndlr). Il fait partie du groupe qui a découvert des exoplanètes. Aujourd’hui, tout cela est beaucoup plus dans les mœurs. Erasmus est devenu banal. Il y a une plus grande liberté pour les étudiants d’établir un parcours.