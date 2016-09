Liège: des taximen en colère

Gazette de Liége

"Sans exagérer, je pense que la gare des Guillemins est la seule gare au monde où les taxis ne sont pas visibles en sortant de la gare”.

Si vous n’êtes pas un habitué des taxis (à Liège), ce constat ne vous a sans doute jamais sauté aux yeux; tous ceux qui ont déjà traversé la gare des Guillemins le savent toutefois, les taxis ne sont effectivement pas à la sortie. Pour Yaël, chauffeur indépendant depuis quelques années déjà, la situation a trop duré. Comme d’autres confrères, elle s’insurge aujourd’hui contre la place réservée aux taxis, “les mal-aimés des Guillemins”.

Premier constat : “il n’y a aucune signalisation ou indication dans la gare quant à notre emplacement”, explique-t-elle. “Quand on est touriste et qu’on a de grosses valises, il est pourtant normal de chercher un taxi en sortant de la gare”.

Autre souci de localisation, cette position “à droite de la gare en sortant”, alors que le centre-ville est à gauche. “Naturellement, c’est vers là que les navetteurs se dirigent et ils ne trouvent pas les taxis puisque nous ne pouvons pas nous stationner ailleurs qu’à droite. Autrefois, nous étions bien installés, sur l’ancienne place”. Une zone désormais réservée… aux bus. “Il n’est dès lors par rare de voir arriver des personnes qui ont fait tout le tour de la place [NDLR : plusieurs centaines de mètres], en traînant leur bagage et en se plaignant de ne pas nous trouver”.

Pire, ce handicap amènerait une concurrence malsaine entre chauffeurs notamment, mais pas seulement. “Le soir, c’est l’anarchie. Pour appâter le client, certains se placent là où c’est interdit, de l’autre côté. Et parfois, c’est pire, ce sont de taxis pirates comme je les appelle. Des gens qui ont besoin d’un peu d’argent, des étudiants peut-être, qui viennent proposer aux navetteurs de les prendre en cassant les prix”.

Robert est quant à lui chauffeur depuis sept ans déjà. Comme Yaël, il se sent mis de côté aux Guillemins et il s’étonne encore aujourd’hui : “Pour nous trouver, il faut être observateur et c’est parfois même dangereux. Entre nous et la gare, il y a ces grosses pierres qu’il faut traverser si on veut aller au plus court. C’est quand même fou qu’on ne soit pas devant la sortie, comme dans toutes les gares du monde”.

Au-delà de leur condition, les chauffeurs pensent aussi à leur clientèle : “On est en train de tuer les taxis… et cette situation ne donne pas du tout une bonne image de la ville aux touristes qui débarquent”.





“En plus, ça fait flambe le prix de la course”

Le coup de gueule poussé par ces chauffeurs indépendants n’est pas un cri isolé. À maintes reprises, les chauffeurs se sont en effet réunis pour évoquer cette situation et, à maintes reprises, des requêtes ont été adressées à la Ville, à la SNCB…

Au sein de l’une des plus grosses sociétés de taxis de la Cité ardente, Taxis Melkior, qui compte une petite trentaine d’autorisations, on regrette doublement cette situation qui, si elle nuit au métier, nuirait aussi à la clientèle. “Les critiques évoquées par les chauffeurs sont effectivement correctes. En fait, depuis que nous sommes installés à droite de la gare – gare dans le dos -, nous sommes trop éloignés, peu visibles”, nous confirme la direction de Taxis Melkior.

L’attente d’un nouvel aménagement

La volonté ? “Cela fait des années que nous attentons, patiemment, l’aménagement prévu côté droit de la place mais je suppose qu’il faudra attendre que toute l’esplanade soit faite”. Bien sûr, la patience a ses limites, “d’autant que pendant ce temps-là, cela nuit à nos affaires. Il n’y a par exemple rien comme panneaux indiquant notre position”.

“On nous complique la tâche”

Une baisse du chiffre d’affaires ? “C’est difficile d’isoler le chiffre d’affaires généré à partir des Guillemins mais, ce qui est sûr, c’est qu’on nous complique la tâche et que, donc, ce n’est pas bon pour les affaires”.

Pas bon pour les affaires donc… ni pour la réputation insiste-t-on chez Taxis Melkior. “En effet, vu notre position [NDLR : sortie opposée au centre-ville], nous sommes souvent obligés de faire tout le tour par la rue Varin et de repasser devant la gare cinq minutes plus tard avec le client qui se rend dans le centre. Pendant ce temps-là, le compteur tourne, ça fait flamber le prix de la course”.

S’il fut question tout un temps d’emprunter les voies des bus, l’abus de certains chauffeurs, stationnant aux meilleurs endroits devant la gare, a mis fin à cette pratique.