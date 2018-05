Plusieurs squatteurs se trouvaient sur les lieux au moment des faits, certains ont tout tenté pour échapper aux flammes

Il était près de 18 heures ce jeudi lorsqu’une impressionnante colonne de fumée a inondé le ciel dans le centre-ville de Liège. Tous les habitants de la Cité ardente avaient les yeux rivés vers ces fumées qui provenaient du quartier Cathédrale Nord. Selon le Parquet de Liège, il s’agirait d’un incendie d’origine criminelle.

Rapidement, les policiers et les pompiers de Liège ont été appelés à intervenir… le feu avait pris aux étages de cette habitation située rue de la Licorne. Très vite également, en raison de l’importance du sinistre et de l’intervention des diables noirs, il a fallu organiser un périmètre de sécurité. Les véhicules qui s’engouffraient dans la rue Cathédrale étaient déviés vers le quai sur Meuse. La place Corkerill, toute proche, était également fermée à la circulation.

Sur place, plusieurs squatteurs ont pris la fuite et l’un d’entre eux, visiblement pour échapper aux flammes, s’est jeté par la fenêtre du deuxième étage. Il s’agit d’une femme, ses jours étaient considérés comme étant en danger ce jeudi soir. Deux autres personnes, squatteurs également, étaient blessées.

Il a fallu un certain temps aux pompiers pour maîtriser le sinistre. Le Parquet de Liège a quant à lui été prévenu et un expert incendie était attendu ce jeudi soir ou ce vendredi matin au plus tard.

Il semblerait que l’incendie soit d’origine criminelle. Un témoin a en effet entendu deux personnes évoquer celui-ci avant qu’il débute…