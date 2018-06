De fortes pluies se sont abattues sur Liège en début de soirée jeudi. Plusieurs caves ont été inondées.

Le centre-ville, dans les environs de la place Saint-Lambert et de la rue Joffre, a été fortement affecté. Le Quick qui se trouve au carrefour de la rue Joffre et de la place de la République Française a d'ailleurs été inondé.

Ce vendredi matin, la pluie bat toujours très violemment, et plusieurs axes importants de la ville sont inondés. La rue de Visé, à hauteur de Wandre et est fermée, tanidis que la rue Joffre, entre l'Opéra et Saint-Lambert, vient d'être rouverte. La trémie du boulevard Frère Orban, sous le Pont Albert, est fermée dans le sens de circulation Seraing vers Liège. La rue Bois la Dame pourrait aussi être fermée dans les prochaines heures. Une fois de plus, la montagne de Bueren s'est transformée en torrent...

La rue du Couvent a également été fermée, ainsi que la Nationale 3, à hauteur de Beyne-Heusay.

En région verviétoise, les pompiers de la zone de secours 4 Vesdre Hoëgne et Plateau étaient également très sollicités. Plusieurs dizaines d'appels leur sont parvenus, notamment pour des pompages dans des caves inondées ou des routes sous eau. Les communes principalement touchées sont celles de Herve, Soumagne et Dalhem.

La phase provinciale du plan d'urgence a été déclenchée par le gouverneur.