Réunis mardi en assemblée du personnel, en front commun (SETCa/CNE), les travailleurs de l'hypermarché Carrefour de Belle-île (Angleur) ont décidé à l'unanimité d'observer deux jours de grève vendredi et samedi. Les travailleurs ont l'impression d'être délaissés par la direction car ils n'obtiennent aucune réponse quant aux intentions de fermeture du magasin d'ici juin prochain, a indiqué mardi Claude Fagnoul, délégué SETCa au Carrefour Belle-île. Une assemblée du personnel s'est déroulée mardi matin à l'hypermarché de Belle-île afin de faire le point sur les conseils d'entreprise qui ont eu lieu la semaine dernière ainsi que lundi. Une fois de plus, les représentants syndicaux n'ont pu que déplorer le manque d'informations.

"On nous a encore répété que le magasin est déficitaire, que le loyer coûte cher, que le panier moyen n'est pas assez élevé... Bref, cela n'a pas apporté grand-chose pour les travailleurs. L'intention est toujours de fermer le magasin mais on n'en sait pas plus. La direction s'est contentée de dire qu'elle nous reverrait dans les jours et semaines à venir", déplore Claude Fagnoul, tout en soulignant le courage des employés "qui viennent travailler dans de telles conditions, avec autant d'incertitudes quant à leur avenir".

Le 25 janvier dernier, la direction de Carrefour a annoncé un plan de restructuration visant particulièrement les hypermarchés. Plan qui prévoit la suppression de plus de 1.200 emplois, le rétrécissement de certains magasins et la fermeture des hypermarchés d'Angleur (Belle-île) et Genk.