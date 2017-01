Gazette de Liége Le Trilogiport patine, la sidérurgie n’est plus ce qu’elle était, mais le chômage baisse. D’une année à l’autre (3/6) Paul Vaute

L’image de l’année économique 2016 en terres liégeoises, ce sera sans conteste celle du haut-fourneau 6 s’effondrant, dynamité, pour se réduire à un tas de ferraille, le 16 décembre dernier. Un symbole plus qu’une situation nouvelle, il est vrai. En 2005 déjà, la direction d’Arcelor avait condamné la phase à chaud sidérurgique. La brève relance intervenue en 2008 ne fut qu’un chant du cygne.

L’avenir du bassin est à présent aux produits à haute technologie, dans des domaines tels que l’acier automobile (Fortiform) ou le revêtement de l’acier basé sur une technologie sous vide (JVD). Cela fait pour l’heure 1200 emplois directs. En 2010, ArcelorMittal affichait encore 3200 temps pleins. Et en 2005, sans Mittal, 5000…

Le Pal fait pâle figure

Pour combler le vide en partie, on attendait beaucoup (trop ?) du Port autonome de Liège (Pal). Celui-ci communiquera certes, dans quelques semaines, des résultats positifs quant au trafic. Le rejet par le Conseil d’Etat du recours introduit par le Comité de riverains des Bassis-Mosans met, en outre, fin aux incertitudes qui pouvaient avoir un effet dissuasif sur les investisseurs privés.

Mais… "où sont les 2000 jobs ?", titrait la Gazette de Liége le 18 novembre. Leur création (directs et indirects additionnés) faisait partie des promesses qui avaient accompagné, un an auparavant, l’inauguration de la plate-forme multimodale à Hermalle-sous-Argenteau, en même temps que celle de la quatrième écluse de Lanaye. Or, qu’a vu venir sœur Anne ?