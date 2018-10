Le gérant de la station-service a été inculpé pour le meurtre d'un de ses cambrioleurs, a précisé vendredi matin Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi. Le suspect nie l'intention d'homicide.

Il était près de 4h00 du matin jeudi quand un vol qualifié a mal tourné à Comblain-au-Pont. Cinq individus sont entrés par effraction dans une station-service Total, située rue Poulseur, pour y dérober de la marchandise.

Réveillé par le bruit, le gérant de l'établissement a contacté la police pour leur signaler le vol. Il a ensuite fait fuir les suspects qui sont montés à bord de leur voiture pour quitter les lieux. Le préjudicié qui était muni d'une arme à feu a ensuite tiré à plusieurs reprises en direction du véhicule. Une des balles a alors grièvement blessé l'un des voleurs, un Liégeois âgé d'une vingtaine d'années, qui est décédé. Son corps sans vie a été déposé rue Emile Vandervelde et a été signalé à la police par un témoin des faits.

Le gérant de la station-service a été interpellé et privé de liberté. "Il a été entendu et a nié l'intention d'homicide", a souligné Catherine Collignon. "Il a été inculpé de meurtre et placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. A ce stade, la légitime défense n'est pas envisagée."