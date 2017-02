Le 22 février prochain débutera le procès de Freddy Fracasso, un Sérésien de 27 ans, accusé d’être responsable de la mort de Myriam Meurmans.

Directrice d’école, Mme Meurmans était appréciée de tous. Elle a été fauchée pratiquement devant son école alors qu’elle traversait la chaussée. L’homme qui l’avait renversée, policier à Bruxelles, avait pris la fuite…

De nombreux indices

C’est le 25 janvier 2014 que le drame s’est joué. En fin d’après-midi, Myriam a traversé la rue de Plainevaux à Seraing. Elle voulait regagner sa voiture pour y récupérer la paire de lunettes qu’elle y avait oubliée. C’est là qu’une Opel Corsa est arrivée à vive allure, percutant très violemment la quinquagénaire.

Myriam s’est effondrée sur la chaussée, grièvement blessée, tandis que la voiture qui l’avait touchée prenait la fuite. Emmenée en urgence à l’hôpital, la Sérésienne devait y décéder peu après son admission.

Entre-temps, la police de Seraing faisait les premiers constats de cet accident et prévenait le parquet de Liège. Le laboratoire de la police est rapidement descendu sur les lieux et a pu y recueillir de nombreux indices. Parmi ceux-ci, le rétroviseur de la voiture accidentée et d’autres pièces d’Opel Corsa.

Des témoins se sont aussi fait connaître et, à partir de ces différents éléments, les policiers de Seraing ont pu remonter jusqu’au propriétaire supposé de la voiture qui avait causé l’accident.

L’Opel Corsa soigneusement nettoyée

Une descente a donc eu lieu au domicile du propriétaire de l’Opel, Freddy Fracasso, un policier de la zone de Police de Schaerbeek. Dans le garage de l’immeuble, les policiers ont retrouvé une Corsa qui venait d’être accidentée mais qui avait été soigneusement nettoyée.

Le policier de Schaerbeek a été interrogé par ses collègues sérésiens, notamment sur l’état de son véhicule. Il a expliqué qu’il avait bien eu un accident mais que celui-ci ne concernait pas une piétonne mais un… chien errant. Il était ensuite tranquillement rentré chez lui et il affirme n’avoir rien à voir avec les faits qui s’étaient déroulés la veille au soir, rue de Plainevaux.

Il était même allé travailler à la police de Bruxelles avant de renter chez lui et d’être interpellé. Interrogé plus longuement, Freddy Fracasso, a finalement reconnu avoir renversé un piéton. Il avait alors été placé sous mandat d’arrêt et écroué à la prison de Lantin.

Devant le tribunal, il devra répondre d’homicide involontaire avec délit de fuite. La famille de Myriam Meurmans attend avec appréhension le procès qui se tiendra au tribunal de police de la rue Saint-Gilles, à Liège.

"C’est vrai, confie le fils de la victime qui parle au nom de toute la famille. Nous avons beaucoup d’appréhension, de doute et d’incertitude. Nous avons peur de ce qui va se dire, de la douleur que nous allons ressentir encore une fois et d’être confronté à celui qui a tué notre mère. Maman est morte sous nos yeux et il nous faut vivre avec cela."

Mais plus loin que sa terrible histoire, la famille s’interroge sur, finalement, le fonctionnement de notre société. "Les accidents de la route sont les crimes les plus commis en Belgique. Pensez donc, on parle de 750 morts par an. Cela représente trois Airbus qui s’écrasent sur la Belgique chaque année. Et finalement, ces drames humains sont banalisés par le monde judiciaire, politique mais aussi médiatique".

La famille attend donc que la justice fasse son travail de façon exemplaire, le tout sans parler de haine ou de vengeance.

"Cela fait trois ans que notre maman est décédée. Depuis nous n’arrivons pas à faire notre deuil. Nous voulons que ce procès nous aide à tourner la page. Nous avons besoin que l’audience soit passée, qu’elle soit derrière nous. Vous savez, voilà trois longues années que nous sommes réduits au temps judiciaire et parfois, nous avons l’impression que c’est nous qui sommes prisonniers du système."