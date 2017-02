C’est en 1977, dans un ancien mûrissoir à bananes de la rue Roture, que le cabaret liégeois le Cirque divers voit le jour. Durant 22 années, cette enseigne, qui fut dirigée par Michel Antaki, a fait partie intégrante de la culture et de l’engagement artistique et intellectuel liégeois. En 1999, il ferme ses portes et rouvre la même année sous le nom de Tipi, puis de Live Club, qui n’eurent guère le succès escompté, et enfin de KulturA qui est encore présent aujourd’hui.

KulturA, c’est l’association d’une quarantaine de collectifs regroupés sous le nom de 13 rue Roture, dont D’une Certaine Gaieté fait partie. Le collectif a hérité de l’esprit impertinent, ludique et grinçant du Cirque à travers les activités qu’il propose. L’ASBL "explore les mutations sociétales sous l’angle du paradoxe et de l’autodérision", explique Grégory Pacon, rédacteur en chef du magazine C4.

