L'homme qui a roué de coups son bébé de 6 mois (et non 3 ans comme précédemment communiqué) a été transporté à l'hôpital après avoir fait un malaise. Le parquet de Liège et le juge d'instruction sont descendus sur les lieux du drame à Ougrée, a-t-on précisé au parquet de Liège.

Un homme s'est rendu vendredi après-midi à la police d'Ans en précisant qu'il avait "commis une bêtise". Après avoir avoué avoir donné des coups à son enfant âgé de 6 mois, coups ayant entraîné le décès, il a été pris d'un malaise et a été transporté à l'hôpital. A ce stade, il n'avait pas encore été entendu sur les faits qu'il venait d'avouer.

Les faits se sont déroulés rue Famelette à Ougrée (commune de Seraing), en région liégeoise. L'homme s'est présenté chez sa mère, où se trouvait son bébé de 6 mois. Pour une raison inconnue, il a donné des coups à l'enfant. La scène a été si violente que le bébé en est mort.

Le parquet de Liège et le juge d'instruction en charge du dossier se sont rendus sur les lieux du drame vendredi en fin de journée. Si l'enquête devra apporter des éclaircissements sur le contexte dans lequel le drame s'est produit, il apparaît d'ores et déjà que l'intéressé souffre de problèmes psychiatriques, a confirmé le parquet de Liège.