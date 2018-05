Un mort après une bagarre près au CHR de Verviers: quatre suspects interpellés

Ils sont d’origine ivoirienne. Les circonstances demeurent floues.

Chaude nuit à Verviers. Les esprits ont commencé à s’échauffer en tout début de soirée du côté de la Rue Marie-Henriette dans le quartier de Prés-Javais. Pourquoi ? A ce stade de l’enquête, des devoirs doivent encore être effectués. « On parle de l’agression d’une jeune fille mais il faut encore réaliser certaines vérifications et auditions », explique Gilles de Villers Grand Champs, le procureur du Roi de Division de Verviers.

Une chose est certaine, les esprits se sont envenimés. Des coups se sont perdus… En rue, dans un appartement aussi manifestement entre deux groupes dont l’un composé de membres originaires de Côte d’Ivoire.

Quatre d’entre eux ont d’ailleurs été interpellés car dans la bagarre des coups de couteau ont été portés à deux personnes. L’une d’elle, un Verviétois, a été grièvement blessée et a dû être opérée. Samedi matin, elle était manifestement hors de danger. La seconde, touchée au thorax, elle, a succombé à ses blessures. Il s’agit de Gaëtan Sedici, un Verviétois d’une quarantaine d’années, figure bien connue du quartier de Prés-Javais…

« Les quatre suspects nient toute implication. Il faut désormais, au regard des devoirs qui doivent encore être faits, déterminer le rôle de chacun, aussi bien des suspects que des victimes », explique le Parquet de Liège. Ces quatre personnes seront présentées en cours de journée à un juge d’instruction pour meurtre et tentative de meurtre. S’ils sont placés sous mandat, ils passeront devant la chambre du conseil de Verviers mardi.

La situation est, elle, revenue au calme à Verviers après en début de soirée plus que chahuté tant dans le quartier de Prés-Javais que devant et au sein même du CHR Verviers où Gaëtan Sedici est décédé. Pas moins de 100 policiers ont été réquisitionnés... On était proche d’une nuit d’émeutes!