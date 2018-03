Une dame de 33 ans et sa mère égorgées à Herstal: le compagnon sous le coup d'un mandat d'arrêt international

Le double homicide a été commis plusieurs heures avant la découverte des corps.

Deux corps sans vie ont été découverts ce samedi vers 15h dans une habitation située rue Paul Janson à Herstal. Les deux victimes, Fatma Yagmur (65 ans) et sa fille Emine, âgée de 33 ans, ont été tuées à l’arme blanche. Selon les premiers éléments de l'enquête, le décès remonterait à plusieurs heures, probablement durant la nuit. L'enquête devra déterminer pourquoi les deux victimes ont rencontré l'ex-compagnon d'Emine, un homme manifestement violent, dont elle était en instance de séparation.

Tout porte à croire que c’est effectivement cet ancien compagnon, avec laquelle elle a eu un enfant aujourd'hui âgé d'un an, qui a commis les faits. La magistrate de garde et le juge d'instruction sont descendus sur les lieux. Une enquête est ouverte et le principal suspect Beytullah A. est activement recherché.

Un mandat d'arrêt international a été délivré à son encontre, l'individu ayant déjà pu traverser les frontières.