À la requête du Parquet de Liège, la police nous demande de diffuser l'avis suivant :

Le samedi 10 février 2018 vers 11h00, à Liège, un vol à main armée a été commis à l?agence Ladbrokes située rue Louis-Jamme.

Deux individus pénètrent dans l'agence. Ils menacent les clients et l'employée avec leurs armes à feu. Un des auteurs enjambe le portillon du comptoir et exige le contenu de la caisse. Quant à son complice, il se place devant l?entrée et surveille les clients, ainsi que l?extérieur du commerce. Quelques instants plus tard, il rejoint le 1er auteur au comptoir et s'empare de la monnaie.

Une fois le butin en leur possession, les deux malfrats s'encourent et prennent la fuite à vélo en direction de la Place Théodore Gobert. Le 1er auteur se déplace sur un vélo blanc qui n?était manifestement pas adapté à sa taille.

Le premier auteur est âgé de 20 à 25 ans. Il est de corpulence mince et mesure environ 1m75. Il portait un training gris clair, une casquette avec le logo « Louis Vuitton » et était en possession d?un sac à dos clair.

Le deuxième auteur portait une pantalon clair avec des poches apposées sur les côtés, un sweat à capuche gris et une veste matelassée foncée.

Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu Cet avis est disponible sur www.police.be