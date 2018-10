Un chasseur-bombardier F-16 a été complètement détruit jeudi après-midi par une explosion, un accident qui a fait deux blessés légers.

Les deux blessés ont été soignés sur place. Ils souffrent de troubles d'audition.

L'image de l'avion montre l'ampleur des dégâts.

© DR



Le parquet fédéral a ouvert une enquête

Le parquet fédéral s'est saisi de l'affaire comme le veut la procédure à chaque fois qu'un incident implique un avion militaire. "Nous sommes descendus sur place jeudi avec la DJMM, le service de police judiciaire en milieu militaire. Le but de cette enquête est de dégager les responsabilités: savoir s'il s'agit d'un accident ou non, si une faute a été commise, qui va rembourser, etc.", explique-t-on encore au parquet fédéral où il est précisé que les services internes de l'armée belge mènent également une enquête.

A l'heure actuelle, les résultats de l'enquête ne sont pas encore connus mais le parquet fédéral avance la thèse de l'accident. Selon plusieurs sources, l'origine du sinistre serait due à un armurier qui aurait tiré sur l'appareil sans le faire exprès.