Claudy n'en revient pas. "Je suis allé faire des courses cet après-midi à l'hypermarché Carrefour de Wépion et je n'en ai pas cru mes yeux. D'autres clients non plus. Au rayon pâtisserie, il y avait un gros stock de bûchettes à la crème au beurre moka vendues en promotion. J'ai pris une photo tellement c'est aberrant de voir ça un 13 juin", nous raconte-t-il. "Je sais qu'on ne respecte plus rien, mais 6 mois à l'avance sur les fêtes de fin d'année, il faut le faire... Je m'attends à trouver des déguisements de carnaval la prochaine fois que j'irai faire mes courses", ricane le Namurois.

Ce que Claudy imagine être un manque de respect des fêtes et du calendrier est peut-être une simple erreur de commande auprès de la pâtisserie centrale. Ou une blague. Car les hypermarchés sont au beau milieu d'un plan social. Les bûchettes décorées avec des sapins de Noël et des feuilles de houx, sont vendues en promotion alors que les folders en cours ne mentionnent que des gâteaux de fête des pères, des éclairs et des tartes brésiliennes en réduction dans ce rayon.

© DR

Erreur ou choix volontaire: l'image reste cocasse et suscite beaucoup de commentaires ironiques sur les réseaux sociaux