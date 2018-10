Le ministère de la Défense qualifie cet événement d'"incident grave".

Un chasseur-bombardier F-16 a été complètement détruit jeudi après-midi par une explosion lors d'un entretien au sol sur la base de Florennes, un accident qui a fait deux blessés légers, a-t-on appris de source militaire. Deux blessés, des techniciens, ont été soignés sur place. Ils souffrent de troubles d'audition - et non de brûlures.

L'incendie s'est déclaré vers 14h10 au cours de travaux de maintenance, a précisé le service de presse de la Défense dans un communiqué alors que plusieurs médias ont publié des photos de hautes volutes de fumée noire s'élevant au dessus de la partie sud-est de la base.

Un deuxième appareil a subi "des dommages collatéraux", a-t-on ajouté de source militaires sans préciser l'ampleur des dégâts subis.

Une enquête a été ouverte sur les causes de cette explosion par l'"Aviation Safety Directorate" (ASD), l'unité chargée au sein de la Défense de la sécurité aérienne et des enquêtes en cas d'accidents et incidents aériens.

Une conférence de presse est prévue sur place jeudi à 17h30.

La base de Florennes abrite le 2ème wing tactique, équipé d'une bonne vingtaine de F-16 et disposant de deux escadrilles, la 1ère et le 350ème.

Quatre de ces avions, servis par une cinquantaine de personnes, sont déployés depuis début septembre et pour quatre mois sur la base aérienne de Siauliai (Lituanie) dans le cadre de la mission de police aérienne de l'Otan baptisée BAP ("Baltic Air Policing").

La composante Air disposait, avant la perte de cet appareil - et éventuellement d'un second -, de 54 F-16, des avions vieillissants, livrés entre fin 1982 et 1991, dont le gouvernement a lancé la procédure de remplacement dans le cadre d'un marché d'un montant initial de 3,6 milliards d'euros.