Tout était rentré dans l'ordre à la mi-journée.

Entre 4.000 et 5.000 foyers de certains villages des communes de Ciney, Hamois, Somme-Leuze, Assesse et une partie de Gesves, en province de Namur, ont été touchés durant la nuit de samedi à dimanche et la matinée de dimanche par une panne d'électricité en raison du verglas accumulé sur les lignes électriques, a-t-on appris auprès de Jean-Michel Brebant, chargé de communication de l'Opérateur des réseaux de gaz et d'électricité (Orès).

"Ce sont les conséquences de l'accumulation de givre et de verglas sur les lignes aériennes et certains connecteurs qui se cassent à cause du poids de la glace", explique Jean-Michel Brebant.

Ces 4.000 à 5.000 foyers touchés l'ont été à des degrés divers. Certains ont dû attendre plus longtemps un retour à la normale. Il faut dire que les équipes n'ont pas été aidées par les conditions climatiques qui compliquaient leurs déplacements. Les connexions ont cependant été rétablies au fil de la matinée.

L'accumulation de givre sur les lignes électriques à Somme-Leuze nécessitera un travail plus important qui ne pourra être effectué que dans le courant de la semaine. Des groupes électrogènes ont donc été installés pour alimenter les quatre à cinq cabines touchées par la panne afin que les quelque 300 foyers concernés par cette coupure récupèrent de l'électricité rapidement. Cette importante panne d'électricité a été résolue à la mi-journée.





Le réseau routier wallon toujours en phase de vigilance renforcée

La Cellule d'action routière reste activée en phase de vigilance renforcée, indique dimanche après-midi le Service public de Wallonie. D'après les dernières prévisions météorologiques, du brouillard, dense par endroits, limitera la visibilité jusqu'à lundi matin. De plus, les températures redeviendront négatives dans la nuit de dimanche à lundi au sud du sillon Sambre et Meuse.

Dans les provinces de Luxembourg, Namur et Liège, l'Institut royal météorologique prévoit du verglas au sol jusqu'à lundi matin. La Cellule d'action routière, composée du Centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police Fédérale de la route, recommande dès lors à tous les usagers de la route de demeurer prudents et vigilants, surtout lorsqu'ils empruntent le réseau secondaire ou passent par des lieux exposés (ponts, bretelles d'accès, ...). Les automobilistes doivent adapter leur vitesse, vérifier l'état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses.

Au niveau des transports en commun, les trains et les bus Stib et De Lijn roulent normalement. En Wallonie, le "plan intempéries" des Tec est activé uniquement en Brabant wallon. La ligne de bus Nivelles - Rosseignies - Buzet est supprimée et des déviations sont en place pour la ligne Jodoigne-Gembloux. A Liège-Verviers, toutes les dessertes sont assurées normalement mais quelques retards sont encore possibles, d'après la porte-parole de la zone.