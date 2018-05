Le trentenaire Gwenaël Baudoin, originaire de Dorinne dans l’entité d’Yvoir, a été signalé disparu depuis ce 18 mai entre 19 h 45 et 20 h 10. Père de deux enfants, ce sont ses proches qui sont à la base de l’avis de recherche car il est parti spontanément et n’a plus donné de nouvelles.

"Je pars tu peux refaire ta vie", c’est ce qu’a envoyé Gwenaël à sa femme juste avant de disparaître dans la nature vendredi dernier. Originaire de Dorinne près d’Yvoir il a été vu la dernière fois à Mettet et puis ne s’est plus manifesté.

Père de deux enfants, toute sa famille est complètement attristée et désemparée. C’est au volant de sa voiture qu’il s’est enfui, une Peugeot Bipper bleue immatriculée 1-BXR-486, et puis il n’a plus donné de nouvelles.

© Credit: police federale



Toute sa famille s’est mobilisée, notamment sur Facebook, pour essayer de le retrouver. Beaucoup de personnes ont partagé la publication mais la police a tout de même pris l’affaire au sérieux puisqu’un avis de recherche a été lancé. La police a d’ailleurs rapidement pisté son téléphone pour avoir plus d’informations sur sa localisation mais le dernier signalement enregistré dans la région de Moignelée n’a pas donné de suite.

Âgé de 34 ans, il portait une chemise blanche à fleurs bleues et un pantalon beige au moment de sa fugue.

À l’heure actuelle, les recherches sont toujours en cours mais il n’a toujours donné aucun signe de vie.