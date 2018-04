Les pompiers ont été appelés pour des routes et caves inondées, des toitures arrachées, etc.





"L'essentiel se concentre sur Dinant. Mais on a aussi quelques interventions sur Florennes, Philippeville ou encore Beauraing. Il s'agit de routes et caves inondées, d'avaloirs bouchés, de toitures envolées, de coulées de boue, d'arbres sur les routes, etc."





Peu avant 21h00, les postes de Dinant, Beauraing, Florennes, Gedinne, Philippeville et Yvoir étaient tous en interventions. A Dinant où les bords de Meuse étaient bondés après-midi, ces orages ont mis un terme prématuré à l'inauguration de la Croisette. Les nouvelles terrasses n'ont quant à elles pas résisté aux rafales de vent.

L'Institut royal météorologique (IRM) avait émis une alerte aux orages pour ce dimanche. Certaines régions de la province de Namur n'ont pas été épargnées. "En une heure, nous avons reçu une cinquantaine d'appels et ce nombre augmente encore", commente le capitaine Gilles Boonen pour la zone Dinaphi.