Namur: la rentrée universitaire est semée d’embûches

Namur-Luxembourg

Les étudiants en médecine se posent des questions sur leur acceptation ou non en deuxième année tandis que les boursiers s’inquiètent de savoir si, oui ou non, ils auront droit à une aide financière. Et cette année, ce débat est d’autant plus complexe qu’une nouvelle réforme est en pourparlers concernant le mode d’octroi des bourses, mais pour le moment aucune législation officielle n’est disponible et les retards s’accumulent.

"Les conditions d’octroi risquent de changer, mais il y a aussi un manque de clarté quant à l’interprétation de ce texte", précise Isabelle Mertens, assistante sociale à l’UNamur.

Pour le moment, les étudiants sont dans le flou le plus total et certaines familles dans l’inquiétude et l’angoisse. Cela dit, ce ne sont pas les seuls, la polémique autour du concours de médecine continue de faire rage.

Le recteur de l’UNamur s’inquiète de l’avenir de cette situation qui a des répercussions sur les dialogues entre professeurs et étudiants. "Suite à des recours en justice, nous sommes contraints de dialoguer de plus en plus via des avocats", explique Yves Poullet. "Autour de moi, les collègues ne s’y retrouvent plus et ont l’impression d’être des sanctionnateurs", ajoute-t-il.

Dans le brouillard

Pour tout le monde, c’est le brouillard et le recteur s’en excuse, car de son point de vue, "le concours n’est pas la solution adéquate et engendre une logique individualiste".

En matière d’inscriptions, Namur enregistre une hausse de 15 % des pré-inscrits en faculté des sciences. Pour le recteur, ça s’explique notamment par le programme attractif et cohérent, mais ils sont également de plus en plus nombreux à rejoindre la faculté de philosophie et de lettres.

L’autre bonne nouvelle c’est que l’université propose quatre nouveaux masters : en architecture transmédia, en cybersécurité, en management de l’innovation et de la conception des aliments, ainsi qu’un master de spécialisation en gestion intégrée des risques sanitaires dans les pays du Sud. Un bachelier en droit à horaire décalé fait aussi son apparition. Avec déjà 35 inscrits, le recteur s’est même dit surpris de cet engouement, "preuve qu’une demande était bien présente".

Enfin, transdisciplinarité, créativité et projet participatif sont les objectifs futurs que continuera de poursuivre l’université.