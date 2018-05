EXCLUSIF. Le drame s'est joué la nuit dernière. Les circonstances de la mort de l'enfant restent inconnues...

Une course-poursuite entre des policiers et une camionnette remplie de migrants s'est déroulée sur une route en région namuroise en direction de Mons mercredi soir. Lors de la poursuite, un enfant de trois ans, selon les premières constatations, a été exhibé par la fenêtre afin de garder les policiers à distance.

La poursuite s'es ponctuée par un accident entre la camionnette et un autre véhicule. L'ensemble des personnes présentes au sein du véhicule suspect a ensuite été interpellé. Malheureusement, l'enfant de trois ans était décédé. On ignore la raison et les circonstances de ce décès. Les policiers affirment que l'enfant était vivant lorsqu'ils l'ont aperçu par la fenêtre.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire fédérale de Mons ainsi qu'à un juge d'instruction.