L'acteur de cinéma Jean-Claude Van Damme ne tournera pas une scène du film "The Bouncer" à Dinant, a indiqué le régisseur du film Roger Schins à la Dernière Heure.

Le parking de la place Patenier avait été sélectionné, parmi d'autres en Wallonie, pour tourner une scène du film. "Mais nous n'avons jamais confirmé au bourgmestre qu'on viendrait tourner à Dinant. Je pense qu'il s'est réjoui trop vite. On avait un souci avec la sortie de ce parking notamment pour les prises de vue à réaliser. Il n'y aura pas de tournage avec Jean-Claude Van Damme à Dinant", a expliqué le régisseur Roger Schins.

Le bourgmestre de Dinant Richard Fournaux a confirmé l'information, précisant par ailleurs qu'il n'est pas impossible que l'acteur vienne dans sa ville dans le cadre d'un autre événement.

Une partie du tournage du film "The Bouncer" aura néanmoins bien lieu en région namuroise. "On ne peut pas dévoiler l'endroit exact pour préserver la quiétude du tournage mais ce sera en périphérie, pas en ville. Les gens ne verront pas arriver de gros camions et Jean-Claude Van Damme en sortir pour tourner sa scène mais rien ne dit que les Namurois ne verront pas l'acteur en ville pour son envie personnelle. On ne peut pas prévoir où il aura envie de se promener lorsqu'il n'est pas sur le plateau", a par ailleurs indiqué Maxime Deschamps, du bureau d'aide au tournage Clap Namur, à la DH.