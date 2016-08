Plus de 20.000 festivaliers aux Solidarités à Namur sous une météo caniculaire (PHOTOS + VIDEO)

Namur-Luxembourg

La quatrième édition des Solidarités a accueilli samedi entre 22.000 et 23.000 festivaliers, sous un soleil de plomb à la Citadelle de Namur. Vu la chaleur, ils ont été autorisés à emporter avec eux des bouteilles d'eau et sept points d'eau ont été installés un peu partout sur le site pour qu'ils puissent les remplir et se désaltérer régulièrement.

Les Solidarités devraient encore accueillir 20.000 personnes dimanche. Dès 12h40, Kids United, un groupe français d'enfants et d'adolescents qui chantent des reprises, a attiré quelque 8.000 enfants devant la scène située sur l'esplanade de la Citadelle. C'était un véritable succès, selon Martin Wauthy, directeur de l'événement.

Concernant l'organisation, "nous sommes passés de quatre à sept points d'eau et les pompiers rafraichissent le public assez souvent avec leurs lances-incendie", explique-t-il. Lorsque les prévisions météo ont été confirmées mercredi, tout a été mis en place pour faire face à cette canicule. Chaque festivalier peut ainsi emmener une bouteille d'eau d'un litre et demi avec lui et la remplir. Aucun incident grave n'a été déploré jusqu'à présent.

Cette année, une troisième scène, un peu plus petite et baptisée Le Maquis, a vu le jour, en plus de celles situées sur l'Esplanade et au Théâtre de Verdure. A la suite des problèmes qui avaient été relevés l'année dernière, les organisateurs ont aussi apporté quelques modifications pour fluidifier le flux de festivaliers et élargir le site. L'espace au Théâtre de Verdure a ainsi été agrandi de 30%. "On a revu tout le sens de circulation et on ne bloque plus l'accès quand c'est soldout. Un écran géant avec une retransmission en direct a été installé côté Théâtre de Verdure pour permettre à tout le monde de voir", ajoute le directeur.

Parmi les gros succès qui sont attendus samedi soir, il y aura notamment le rappeur français Nekfeu et le groupe de rock français Louise Attaque. Xamanek, Alain Chamfort et le chanteur syrien roi de l'électro Omar Souleyman font également partie de l'affiche.

Grandgeorge, Marina Kaye, Giedré, Alice on the roof, Les Innocents et l'inséparable duo Alain Souchon et Laurent Voulzy se produiront dimanche.

Les Solidarités, ce sont aussi des animations pour les enfants, des spectacles, du cinéma ou encore des débats et un village des associations. "Nous privilégions la qualité plutôt que la rentabilité. Le public nous refait confiance d'année en année", se réjouit Martin Wauthy, qui promet que Les Solidarités resteront à un prix démocratique les prochaines années, un pass pour deux jours coûtant 36 euros, ce qui en fait un des festivals les moins onéreux.