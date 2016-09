Steve Houben, Alice on the Roof, Bouli Lanners, Jean-Pierre Hansen décorés à Namur

Namur-Luxembourg

Les Mérites wallons, distinctions honorifiques décernées depuis 2011 par le gouvernement régional, ont été attribués jeudi à une trentaine de personnalités ou groupements, dont le jazzman Steve Houben, la chanteuse électro-pop Alice on The Roof, l'acteur Bouli Lanners ou encore le grand patron Jean-Pierre Hansen (Electrabel, Tractebel, Suez), président sortant du Forem.

Dans le domaine culturel, l'organisateur d'expositions et directeur sortant du Mac's Laurent Busine, le directeur de Wallimage Philippe Reynaert ont aussi été décorés, de même que la promotrice du design et développeuse du Grand Hornu Françoise Foulon, la jeune designer Lucile Soufflet, la directrice artistique Daphné Cornez (cérémonies de la Coupe du monde football au Brésil) et les soeurs Carol et Sarah Piron, fondatrices de la marque de mode "Filles à Papa".

Alain Coumont, fondateur de la chaîne Le Pain quotidien, et Frank Mestdagh, fondateur des magasin D'Ici, figurent parmi les lauréats Economie.

La porte-parole de la plate-forme d'aide aux réfugiés, Elodie Francart apparaît dans la catégorie Social, tandis que dans le monde académique, le père de l'anneau gastrique Mitiku Belachew, le découvreur d'exoplanètes Michaël Gillon, les concepteurs du nanosatellite Oufti-1 et la philosophe politique Chantal Mouffe ont été distingués.

Le titre de commandeur, la plus haute distinction de cet ordre qui en compte quatre, n'a pas été attribué pour cette édition 2016. Seul un titre de ce rang a été décerné sur ces quatre dernières années (au chanteur Salvatore Adamo), alors qu'une quinzaine l'avaient été sur les éditions 2011 et 2012 (certains à titre posthume). Et pour la première fois depuis la création des Mérites, aucune personnalité politique n'a été retenue. Plusieurs manifestations ou figures folkloriques ont par ailleurs reçu le Mérite wallon au cours de cette année.