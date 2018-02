Samedi vers 16h30, un jeune garçon de 10 ans a été victime d’une tentative d’enlèvement à Saint-Servais, à proximité du bowling&squash de Namur.

Plusieurs personnes à bord d’une camionnette noire aux vitres teintées (une Mercedes Sprinter) l’ont accosté alors qu’il promenait son chien, pour le faire monter à bord de leur véhicule. C’est en tout cas sa version et celle de ses grands-parents, dont le message a déjà été partagé près de 3.000 fois sur Facebook.“Une camionnette noire près du bowling à Saint-Servais vient d’essayer d’enlever mon petit-fils en essayant de l’attirer dans la camionnette. Ils étaient trois ou quatre. Mon petit-fils en a vu un, le chauffeur, encagoulé. De peur, il a couru (NdlR : vers chez son grand-père). Faites attention à vos enfants et faites tourner un maximum sur la région de Namur.”

Pour arriver à leurs fins, ils lui auraient proposé des bonbons et des jeux vidéos, précisant que d’autres enfants pourraient jouer avec lui. L’enfant de 10 ans a eu le réflexe qu’il fallait en prenant la fuite vers le domicile de son grand-père, qu’il a pu rejoindre dans un important état de stress. Selon lui, les occupants du véhicule étaient blancs, avec un accent.

Cette tentative d’enlèvement a été confirmée ce dimanche soir par le parquet de Namur qui a ouvert une enquête. “Un enfant a bel et bien été accosté par plusieurs personnes à bord d’une camionnette. Par deux fois, ils l’ont interpellé. Vu son état de stress et les premières informations qu’il a données, on n’a pas l’impression que c’est du chiqué. Mais il faut néanmoins rester prudent quand on parle d’alerte enlèvement car les suspects n’ont pas essayé de le faire monter de force. Récemment, il y a eu un cas similaire avec une dame alors qu’elle demandait simplement son chemin”, a précisé la procureur de division de Dinant Charlotte Fosseur.

Le SER (Service d’enquêtes et de recherches) de la zone de police de Namur a repris l’enquête et tente actuellement d’identifier le véhicule et ses occupants. Les caméras du parking du bowling vont notamment être visionnées.