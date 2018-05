Le jeudi 4 janvier dernier, un peu avant 23 heures, à Namur, une jeune femme a été agressée alors qu'elle réintégrait son domicile à la Place du Marché aux Légumes.

Un quart d'heure plus tôt, la jeune femme quittait la gare de Namur. Elle n'a pas remarqué qu'elle était suivie par un individu alors qu'elle se rendait en direction de son domicile. Un jeune homme a alors croisé leur route et a pressenti un danger pour la jeune femme. Il a décidé de les suivre à distance.

Arrivée devant son domicile, la jeune femme s'est introduite dans le hall d'entrée, mais l'individu s'y est faufilé avant que la porte ne se ferme. L'agresseur s'est précipité sur sa victime et lui a porté des coups de poings. Au travers de la porte d'entrée, le jeune a entendu la femme hurler. Il a ameuté un passant et ils sont intervenus à deux pour sauver la victime et arrêter l'auteur. Le malfrat a ainsi été maîtrisé et plaqué au sol. Mais quelques instants plus tard, il a feint un malaise et a prétendu ne plus pouvoir respirer. Il a imploré qu'on lui remette son aérosol et a profité de cette baisse de vigilance pour se dégager et prendre la fuite.

L'auteur est un homme de type européen âgé d'environ 30 ans. Il mesure approximativement 1m75 et est de corpulence normale. Il a les cheveux coupés très court et les dents de travers. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon noir, d'une veste noire, d'un pull à capuche et d'un bonnet.





Si vous reconnaissez cet individu ou si vous savez où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu