Eddy Merckx a eu la douleur de perdre son frère Michel ce week-end. Le frère cadet de l’ancien champion est décédé au Portugal, où il était en vacances. Eddy Merckx avait quatre ans quand sa maman a donné naissance à des jumeaux, une fille, Micheline, et un fils, Michel, des cadets dont l’ancien champion est toujours resté très proche.

Dès les débuts en course de leur aîné, en juillet 1961, le frère et la sœur le suivirent sur les courses et Michel devint l’un de ses plus fervents supporters. S’il n’a pas couru lui-même en compétition, Michel Merckx, unanimement apprécié de ceux qui l’ont côtoyé, était évidemment passionné de cyclisme. Des années durant, il a officié ainsi dans l’encadrement des Tours de Qatar et d’Oman aux côtés de son frère aîné. Nous présentons à Eddy Merckx et à toute sa famille nos plus sincères condoléances.