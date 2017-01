Au vu de la saison, le 68 e championnat du monde de cyclo-cross pour élites qui se tient ce dimanche à Belvaux (Bieles), au Luxembourg, devrait tourner à un nouveau duel au couteau entre Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel. La énième édition du derby entre la Belgique et les Pays-Bas va permettre au duel entre les deux hommes d’atteindre son summum.

Le tenant du titre et son prédécesseur au palmarès dominent le cyclo-cross. Ils ont le même âge, 22 ans à peine, et un talent exceptionnel que les observateurs jugent égal. Si l’un ou l’autre, ou les deux, ne se tourne pas prématurément vers la route dans un futur proche, Van der Poel et Van Aert peuvent écraser la décennie à venir et inscrire bon nombre de succès et records à leur nom.

1 - Rivalité permanente.

Toute la saison a été marquée par le duel et l’opposition entre le Belge et le Néerlandais. Une rivalité qui perdure depuis qu’ils furent juniors. Saison après saison, semaine après semaine, ils se rencontrent et luttent pour la victoire. "Nous ne sommes pas amis et on ne le sera jamais, mais nous nous respectons", répètent-ils inlassablement.

2 - A qui l’avantage ?

Même s’il a débuté la saison avec un mois de retard, en raison d’une petite intervention aux deux genoux cet été, Van der Poel a gagné seize courses cet hiver, Van Aert quinze. Mais, dans leurs confrontations directes, le champion des Pays-Bas mène largement, 14 succès à sept. Lors de ces 14 victoires, le Campinois a terminé deuxième à douze reprises ! Pourtant, si l’on excepte la kermesse d’Otegem, Van der Poel n’a plus battu son adversaire depuis le 23 décembre, à Diegem, et depuis lors, Van Aert a remporté largement la manche de Coupe du monde de Zolder (le 26 décembre où VDP a fini seulement 14e à 2:49) et le cross de Loenhout (le 29) où le Hollandais volant avait chuté lourdement.

3 - Et dans les précédents Mondiaux ?

(...)