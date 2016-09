Les étranges prescriptions de Wiggins et Froome: "Des doses inhabituelles, je comprends mieux leurs exploits"

Cyclisme

Ce jeudi matin, des hackers russes dévoilaient les prescriptions de 25 sportifs ayant participé aux JO . Les noms concernés les plus marquants sont ceux des Britanniques Chris Froome et Bradley Wiggins, vainqueurs de quatre Tours de France à eux deux. Mais quelles sont les vertus des médicaments concernés (prescrits par un médecin controversé) ? Ont-ils vraiment pu gagner le Tour grâce à ces produits ? Les doses prescrites sont-elles traditionnelles ? Nos confrères de DH.be ont recueilli les explications du Professeur Philippe Van de Borne (hôpital Erasme), spécialisé dans le sport.



- Prednisolone (prescrit à Froome 4 fois entre 2013 et 2015) : "C'est un médicament qui imite les propriétés de la cortisone (une hormone produite naturellement par le corps)." Froome a reçu sa première prescription de prednisolone en 2013, pour une durée de 6 jours à raison de 40mg par jour. En mai 2014, il enchaînait avec deux prescriptions pour 10 jours de traitement et, en mai 2015, il obtenait une prescription de 8 jours, toujours à raison de 40mg/jour.



"Avec 40 milligrammes, on multiplie tout de même par 40 la production naturelle quotidienne de cortisone par le corps. La cortisone a une action anti-inflammatoire qui permet de lutter contre l'asthme, notamment. Pour l'aspect sportif, cela permet de pousser ses articulations et ses muscles à un niveau plus important sans ressentir de douleur. Ce dosage de 40mg me parait important pour traiter l'asthme mais il peut se justifier en cas de grosse inflammation au genou ou en cas de bursite, par exemple." Or, Froome a systématiquement reçu ces prescriptions au début du mois de mai, durant trois années d'affilée. De quoi faire penser à des allergies plutôt qu'à des inflammations récurrentes…





- Salbutamol, formoterol et budesonide (prescrits à Wiggins en 2008 et 2009) : "Ce sont des inhalateurs pour traiter l'asthme. Ils dilatent les bronches pour favoriser le passage de l'air. Ces produits sont traditionnellement utilisés comme agents dopants sous couvert médical car aujourd'hui, il y a beaucoup d'asthmatiques dans le sport de haut-niveau… En outre, ces médicaments stimulent aussi les récepteurs qui agissent sur le rythme cardiaque. En gros, le cœur pompe plus fort et génère un débit plus important pour amener plus de sang au muscle."



Quand DH.be fait remarquer au Professeur Van de Borne que Wiggins a même reçu des prescriptions pour les trois inhalateurs en même temps, entre le 16 décembre 2008 et le 16 décembre 2009, notre interlocuteur ne se cache pas : "Ouf, c'est un traitement assez lourd. Être un asthmatique sévère et un sportif de haut niveau à la fois, c'est contre-intuitif."





- Triamcinolone acetonide (Wiggins en a notamment reçu par voie intra-musculaire 40mg le 29 juin 2011 et le 26 juin 2012): "C'est un médicament similaire à la Prenisolone, prise par Froome. Sauf que Froome en prenait par voie orale plus d'un mois avant le Tour de France, il n'y avait donc plus d'effet pendant la grande boucle. Mais dans le cas de Wiggins, 3 jours avant le Tour 2011 et 4 jours avant le Tour 2012, qui plus est par voie intra-musculaire, ce qui fait que le médicament se libère petit à petit dans l'organisme, on peut vraiment penser qu'il y a eu un impact sur ses performances. Je comprends mieux, maintenant, leurs performances hors du commun. D'autant plus qu'ici, au vu des inhalateurs également prescrits à Wiggins, c'est forcément pour soigner l'asthme et pas une inflammation ou une bursite. 40mg pour de l'asthme, c'est une dose très inhabituelle".