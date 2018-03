La 109e édition de Milan-Sanremo (WorldTour), premier des cinq Monuments de la saison cycliste, a démarré samedi matin sous la pluie.

Le vainqueur succèdera au palmarès au Polonais Michal Kwiatkowski.

Avec ses 291 kilomètres, Milan-Sanremo est la plus longue des classiques. Comme souvent, on s'attend à du spectacle sur le Poggio, où les puncheurs tenteront de se débarasser des sprinteurs. Côté belge, les principaux atouts sont Greg Van Avermaet et Philippe Gilbert, lequel vise un quatrième Monument.

La pluie et le vent risquent bien d'être les arbitres de la course. Selon les dernières prévisions, il ne devrait pas pleuvoir toute la journée. L'arrivée sur la célèbre via Roma est attendue aux alentours de 17h.

Du côté des Belges, nos meilleures cartes seront Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet, en l'absence des deux hommes en forme du moment: Tiesj Benoot et Tim Wellens. Gilbert espère évidemment épingler pour la première fois de sa carrière la "Primavera", un des deux derniers "monuments" cyclistes qui manque au palmarès du Wallon.

Van Avermaet, un peu plus discret que l'an dernier à pareille époque, s'est dit confiant en ses qualités avant le départ de la première grande classique de la saison.

Dans une course aussi imprédictible, les outsiders se mêlent aux favoris. Viviani, Démare, Nibali, Kwiatkowski, Sagan, Boasson Hagen ou encore Alaphilippe ont tous une chance de victoire cette après-midi dans le Nord de l'Italie.

Le vainqueur sortant, Kwiatkowski, est d'ailleurs dans une forme intéressante. Pour rappel, il vient de remoporter Tirreno-Adriatico face à un plateau extrêmement relevé.

Suivez notre direct commenté à 15h30