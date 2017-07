Le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) a été exclu du Tour de France par le jury des commissaires suite à un coup de coude au Britannique Mark Cavendish (Dimension Data) durant le sprint de la quatrième étape, mardi, à Vittel.

"Le jury des commissaires a pris la décision de mettre Peter Sagan hors course", a indiqué l'organisation.

Selon les images TV, Mark Cavendish a tenté de passer sur la droite de Sagan avant d'être balancé sur les barrières par le Slovaque, champion du monde. Au sol, le Britannique a ensuite entraîné deux coureurs dans sa chute, l'un d'entre eux lui roulant sur le corps au passage.

Initialement, le Slovaque avait été déclassé et pénalisé de 30 secondes au classement général. La sanction est finalement encore plus sévère.

Lundi, Sagan s'était adjugé la troisième étape à Longwy.

"Ce n'était pas intentionnel"

Dans les derniers mètres de la quatrième étape du Tour de France, Peter Sagan a poussé Mark Cavendish contre les barrières de sécurité, un geste qui n'était pas intentionnel selon les dires du Slovaque venu s'excuser auprès de l'équipe du Britannique. Suite à ce contact, le coureur britannique a lourdement chuté et le champion du monde est exclu du Tour de France.

"Je ne savais pas que Mark se trouvait derrière", s'est défendu le champion du monde après la course, mais avant d'être exclu de la Grande Boucle par les organisateurs. "Il est venu sur ma droite, au moment où j'ai voulu prendre la roue de Kristoff ou Démare. Mark est arrivé très vite et je n'ai pas eu le temps de braquer à gauche. Je me suis donc mis sur la défensive"

Après la course, Sagan s'est rendu au bus de l'équipe de Cavendish. "J'ai présenté mes excuses à Mark. Une telle chute, ce n'est pas rien."

Dimension Data, l'équipe de Mark Cavendish, a communiqué dans un premier temps que son coureur avait été touché à la main et à l'épaule et transporté à l'hôpital.

"Je n'ai pas apprécié le fait qu'il ait utilisé son coude pour me repousser" a réagi Cavendish, 32 ans, avec une attelle autour de son coude avant de monter dans l'ambulance. "S'il voulait aller dans ma direction, je voudrais bien savoir pourquoi il a mis son coude sur mon visage. Je m'entends bien avec Peter et je veux d'abord en parler avec lui."





Mark Cavendish touché à l'épaule droite

Le Britannique Mark Cavendish souffre de l'épaule droite après sa chute dans le sprint de la 4e étape du Tour de France, mardi à Vittel. Sur France 2, les commentateurs du Tour se voulaient rassurant en disant que le sprinter ne souffrait d'aucune fracture.

Cavendish, serré par le Slovaque Peter Sagan qui semble lui donner un coup de coude sur la foi des images TV, a franchi la ligne, le bras droit replié.



Cavendish, qui compte 30 victoires d'étape dans le Tour à son actif, a pris la direction de l'hôpital après l'arrivée pour passer des examens.