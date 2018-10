Le parcours probable (en attendant la confirmation à 11h30)

Cyclisme Un départ pour sprinters à Bruxelles avant d'y disputer un contre-la-montre par équipe, la Planche des Belles Filles, les Pyrénées avant les Alpes: le parcours du tour 2019 sera officiel sur le coup de 11h30, ce jeudi. Avec quelques surprises au programme ?Ces dernières années, les organisateurs du Tour ont mis du coeur à l'ouvrage au moment de coucher sur papier le parcours de la Grande Boucle. Ils se sont renouvelés, ont proposé des nouveautés et cela a souvent débouché sur du spectacle. Que réservent-ils à Eddy Merckx pour le Tour qui fêtera les 50 ans de son premier sacre ? Réponse ci-dessus, en direct vidéo, dès 11h30 !