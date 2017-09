Comme les autres Belges présents au Canada, Tim Wellens adore les classiques québécoises, lui qui s’était imposé il y a deux ans sous le déluge, à Montréal.

Tim, le Canada, on sent que vous aimez ça !

"Oui. Et je ne suis pas le seul coureur. Dans les équipes, on sent vraiment que de nombreux gars veulent y aller. Nous sommes superbement bien logés, comme dans ce Château Frontenac, à Québec. Les courses sont super bien organisées. Et puis, elles me conviennent…"

Notamment celle de dimanche, à Montréal, où vous aviez gagné en 2015…

(...)