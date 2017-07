Düsseldorf est la quatrième ville allemande à accueillir le Grand Départ du Tour de France, qui renoue avec l'Allemagne pour la première fois depuis 2005.

Sur les huit dernières années, c'est la cinquième fois que l'épreuve reine du cyclisme s'élance hors de l'Hexagone. Et pour la quatrième fois, ce sont les voisins d'outre-Rhin qui accueillent le Grand Départ. Après Cologne, Francfort et Berlin, la cité rhénane offre comme apéritif un contre-la-montre de 14 kilomètres. Ce parcours composé d'un très faible nombre de virages favorise les gros rouleurs, capables d'emmener de grands braquets. Totalement plat, le tracé de cette épreuve chronométrée pourrait néanmoins provoquer quelques écarts, et les favoris à la victoire finale ne pourront pas se permettre d'en garder trop sous la pédale. Notons que la prise de risques devra néanmoins être mesurée compte tenu de la pluie qui s'est abattue sur le parcours, où les lignes blanches devront être évitées au maximum.

14 kilomètres, c'était également la distance à parcourir lors du départ à Utrecht en 2015. A l'époque, Rohan Dennis s'était imposé. Absent cette année, l'Australien laisse les faveurs des pronostics à Tony Martin, qui aura à cœur de se montrer devant son public, et le spécialiste slovène Primoz Roglic.

Pour les adeptes du contre-la-montre, il s'agira de ne pas tergiverser. Cette 104e édition du Tour ne prévoit en effet qu'un seul autre exercice contre le chrono, le 22 juillet à Marseille. Avec ses 36,5 kilomètres de CLM, le Tour 2017 recense le plus faible nombre de bornes dans l'exercice en solitaire sur ses quinze dernières années. Seul l'édition 2015 en comptait moins, avec les 14 kilomètres parcours lors de la première étape.

Les repères horaires

C'est Elie Gesbert, le benjamin de l'épreuve, qui s'est élancé le premier depuis le pied du Messe de Düsseldorf situé sur la Stockumer Kirchstraße. Le Français de 22 ans de l'équipe Fortuneo est parti à 15h15. Après lui, les 197 autres coureurs s'élancent de minute en minute.

Le premier Belge était Tim Wellens, dont le départ a eu lieu à 15h23. Philippe Gilbert, entre Juraj Sagan et Mark Cavendish, et Greg Van Avermaet s'élanceront respectivement à 17h38 et 17h44.

Parmi les favoris de cette première étape, Primoz Roglic prendra la route à 18h16, quatre minutes avant le Panzer Tony Martin. Vainqueur sortant, Christopher Froome sera le dernier à s'élancer à 18h32.

Devant acompagner Nairo Quintana dans la montagne, Alejandro Valverde a violemment chuté dans un virage sur la gauche. Le recordman de victoires en 2017 est arrivé très vite et n'a pu garder la maîtrise de sa monture, allant percuter les barrières en sortie de virage.

Le parcours du jour

