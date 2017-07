Après un contre-la-montre cassant, place à la première étape en ligne de 203,5 km, réservée aux sprinteurs.

A Düsseldorf, 196 coureurs ont pris le départ vers 12h30. Manquaient à l'appel Alejandro Valverde, dont la saison est terminée, et son compatriote Jon Izaguirre. Dès le départ réel, quatre coureurs ont pris la poudre d'escampette pour constituer la première échappée de ce Tour. Taylor Phinney, Thomas Boudat, Yoann Offredo et Laurent Pichon, tous néophytes sur la Grande Boucle, ont compté jusqu'à 3'20'' d'avance sur le peloton, qui veille à ne pas laisser trop d'écart avec le groupe de tête.

Au menu du jour, la côte de Grafenberg (4e catégorie) dès le km 6,5 au sommet de laquelle Phinney est passé en tête. Après cela, les coureurs se sont dirigés, sous la pluie, vers l'ouest pour le sprint intermédiaire de Mönchengladbach, remporté par Boudat, avant de virer au sud pour prendre la direction d'Aix-la-Chapelle et de la frontière belge. Après 144 bornes en Allemagne, 59,5 kilomètres sont prévus dans le plat pays. Via La Calamine, Herve et Chaudfontaine, les 195 coureurs restants (Luke Durbridge a mis pied à terre en début de course) se dirigeront vers Liège en devant franchir la côte d'Olne (4e catégorie) à vingt kilomètres du but.

Initialement prévue sur le Boulevard de la Sauvenière, l'arrivée se tiendra finalement sur le Quai des Ardennes en raison de la dangerosité des voies d'accès dans le final d'origine, qui aurait nécessité la destruction des nouveaux trottoirs à hauteur de l'Avenue Blonden. Le bon sens a finalement primé et de coûteux travaux évités pour accueillir les coureurs sur la rive droite de la Meuse, dans un final très roulant qui fera la part belle aux sprinteurs.





L'étape du jour préfacée par notre consultant Rik Verbrugghe, neuf fois au départ du Tour de France.

NOTRE DIRECT COMMENTE