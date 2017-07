Longue de 212,5 kilomètres, cette troisième étape présente des traits communs à celle du Mont des Alouettes où Philippe Gilbert s’était paré de jaune en 2011.

Les coureurs s’élanceront de l’avenue Reine Astrid à Verviers. La cité lainière retrouve le Tour de France pour la première fois depuis 41 ans, et la victoire en 1976 de l’Espagnol Miguel-Maria Lasa dans l’étape Louvain-Verviers.

Ce lundi, c’est au sommet de la côte des Religieuses que sera jugée l’arrivée de l’étape qui verra le peloton entrer en France après trois jours hors de l'Hexagone. Longue de 1,6 km, cette difficulté de troisième catégorie doit couronner un puncheur avec ses 5,8 % de moyenne, mais surtout son passage à 11%. La différence se fera certainement dans la première moitié d’ascension qui présente les pourcentages les plus raides.

Avant cela, les 195 coureurs restants en course devront d’abord franchir quatre autres difficultés. Juste avant de limer le bitume du circuit de Spa-Francorchamps, le peloton se présentera au pied de la côte de Sart (4e catégorie). Cap plein sud ensuite pour se rendre au Luxembourg et aborder les côtes de Wiltz (4e catégorie – km 105,5) et d’Eschdorf (3e catégorie – km 120,5).

Après avoir traversé le Grand-Duché du nord au sud, le peloton entrera en France par la Moselle pour gravir la côte de Villers-La-Montagne, dont seul le nom s’apparente à un col d’altitude. Restera alors une douzaine de kilomètres avant le final à Longwy, où l’on est en droit d'espérer voir un Belge lever les bras.

L'étape du jour préfacée par notre consultant Rik Verbrugghe, neuf fois au départ de la Grande Boucle.





