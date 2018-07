Le Colombien Fernando Gaviria (Quick-Step) a remporté la première étape samedi à Fontenay-le-Comte (Vendée). Il endosse le maillot jaune de leader.

Il s'est imposé au sprint devant Peter Sagan et Marcel Kittel.

Le favori de cette édition Christopher Froome a chuté à un peu plus de cinq kilomètres de l'arrivée, et a perdu près d'une minute, tout comme Adam Yates, Richie Porte. Nairo Quintana a perdu encore plus de temps en raison d'une crevaison peu avant la limite des trois kilomètres.

