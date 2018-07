La première arrivée au sommet s'est conclue en faveur de l'équipe Sky: le Gallois Geraint Thomas a gagné la 11e étape, mercredi, à La Rosière, et pris les commandes devant son leader Chris Froome.

Des favoris du Tour, seul le Néerlandais Tom Dumoulin a résisté au rouleau compresseur de la formation britannique.

A l'arrivée des 108,5 kilomètres, Thomas a précédé de 20 secondes Dumoulin et Froome. Les autres prétendants n'ont pu résister, dans les 5 derniers kilomètres, aux accélérations violentes de Thomas puis de Froome.

Le Français Romain Bardet, le Colombien Nairo Quintana, l'Italien Vincenzo Nibali et le Slovène Primoz Roglic ont cédé près d'une minute à Thomas dans le final.

Au classement général provisoire, Thomas précède désormais Froome de 1 min 25 sec. Dumoulin pointe à la troisième place à 1 min 44 sec, Nibali (4e) à 2 min 14 sec, avant l'arrivée à l'Alpe d'Huez.

Bardet, désormais 8e à près de trois minutes, a regretté avoir commis une erreur en ne réagissant pas à l'attaque de l'Irlandais Dan Martin, suivi aussitôt par Froome, à l'approche des 3 derniers kilomètres.

"Je n'étais pas assez attentif. Après, il y a un peu trop de marquage. Ce sont des secondes qui partent", a commenté Bardet, sur le podium des deux derniers Tours.

Thomas (32 ans) avait porté le maillot jaune pendant quatre jours en début de Tour l'an passé. Lieutenant ambitieux de Froome, il a gagné le mois dernier le Critérium du Dauphiné, la répétition alpestre du Tour.

Le duo de Sky

Le deuxième des trois volets alpestres, qui comportait quatre ascensions, a été marqué par l'offensive de l'équipe Movistar de Quintana.

L'Espagnol Alejandro Valverde, combatif du jour, a attaqué dès le col du Pré, à 56 kilomètres de l'arrivée. L'ex-vainqueur de la Vuelta s'est appuyé sur son compatriote Marc Soler, décroché de l'échappée pour l'attendre, et s'est assuré 2 minutes d'avance.

L'équipe Sky a été alors relayée par les hommes de Nibali. Dans la descente du Cormet de Roselend, Dumoulin, accompagné d'un équipier (Kragh Andersen), est revenu sur Valverde. Mais leur avantage s'est limité à 45 secondes au pied de la montée finale sur le groupe des favoris conduit encore par cinq coureurs de Sky.

A l'avant, l'Espagnol Mikel Nieve, le dernier rescapé de l'échappée le plus souvent animée par les coéquipiers de Warren Barguil, a été dépassé par Thomas à 300 mètres de l'arrivée seulement.

"Ils ont très bien joué le coup, le tandem a très bien marché", a déclaré Nicolas Portal, le directeur sportif de Froome et Thomas.

Jeudi, l'étape-reine des Alpes mène de Bourg-Saint-Maurice à l'Alpe d'Huez (175,5 km) par les cols de la Madeleine et de la Croix-de-Fer.

Tour de France - Quatre coureurs, dont Cavendish et Kittel, hors délai dans la 11e étape

Quatre coureurs, dont Cavendish et Kittel, hors délai dans la 11e étape

Sur les 165 coureurs qui ont pris le départ de la 11e étape du Tour de France mercredi à Albertville, seuls 161 sont listés par la Grande Boucle dans le classement de cette deuxième étape dans les Alpes, et pour cause: quatre coureurs ont franchi la ligne d'arrivée au-delà du délai maximal autorisé, après les quatre ascensions de la journée, dont deux hors catégorie. C'est le cas de grands spécialistes du sprint, comme l'Anglais Mark Cavendish du Team Dimension Data, qui en est à son 12e Tour de France. Dans 5 Grandes Boucles précédentes, il n'a pas connu l'arrivée sur les Champs-Elysées. C'est également le cas de l'Allemand Marcel Kittel, qui avait la mine déconfite après avoir franchi l'arrivée hors-temps. Son coéquipier chez Katusha-Alpecin Rick Zabel, ainsi que l'Australien Mark Renshaw (Dimension Data), ont également dépassé les délais.

Aussi bien Katusha que Dimension Data devraient donc perdre deux coureurs de leur équipe du Tour à l'issue de cette deuxième étape alpestre.

Réactions

Geraint Thomas (Sky) : "Nous avons tous les deux une bonne chance. Mais Chris Froome a gagné six Grands Tours et pour moi c’est une inconnue. Je prends juste les choses au jour le jour sans trop me projeter. Pour moi tout ce qui vient est un bonus. Je me suis simplement senti très bien aujourd’hui et j’étais encore frais au moment où j’ai attaqué. Nous voulions attaquer et à la dernière montée nous y sommes allés à l’instinct et la hiérarchie s’est faite naturellement."

Romain Bardet (Ag2R La Mondiale) : "Je suis déçu car je n’ai pas été assez attentif quand Dan Martin est parti. Geraint Thomas était très fort et ils ont joué le jeu de la course d’équipe avec Chris Froome. Je suis déçu car ce sont des secondes qui partent à cause d’un marquage entre les favoris. J’avais de bonnes jambes mais je n’ai pas eu la bonne stratégie en attaquant à contretemps. Mes sensations vont crescendo et demain il y a une grosse étape. Je vais encore me battre."

Warren Barguil (Fortuneo-Samsic) : "C’est une déception. Surtout pour mes équipiers qui ont roulé pour moi. J’étais trop juste dans la dernière montée. J’en ai donc gardé un peu en vue de demain. Aujourd’hui il y a eu cinq Fortuneo-Samsic devant et ce n’est pas rien. Surtout pour une équipe qui a vécu un début de saison difficile."

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) : "Je me suis battu en début d’étape et je suis content de conserver le maillot à pois. J’ai explosé dans le 2e col hors-catégorie de la journée. Je crois que je n’avais pas assez récupéré de ma journée d’hier. Je n’ai pas de regret."

Mikel Landa (Movistar) : "La journée a été très dure pour moi. J'ai commencé à me faire mal au dos dans le premier col et dans cette dernière partie, je ne pouvais pas suivre. Nous devrons réévaluer la course, nous reposer et voir comment nous nous réveillerons demain. Nous devons continuer à essayer."

Revivez la 11e étape du Tour de France