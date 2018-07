Après une première étape remportée par Fernando Gaviria, et marquée par la perte de temps de certains favoris, la victoire en ce deuxième jour de course est de nouveau promise à un sprinteur. Suivez les dernières dizaines de kilomètres en direct commenté.

Courue entièrement en boucle au cœur de la Vendée, cette deuxième étape longue de 182,5 kilomètres ne présente aucune difficulté majeure et le final fera la part belle à la puissance, la dernière borne étant en léger faux plat montant, et aux esprits matheux, le maillot jaune pouvant changer ce soir pour une seconde.

Au départ de Mouilleron-Saint-Germain, ville étape inédite qui a vu naître Georges Clemenceau et où réside Thomas Voeckler, le peloton a ensuite franchi la côte de Pouzauges (1 kilomètre à 3,9 %) classée en quatrième catégorie, au sommet de laquelle Dion Smith est passé en tête. Encore une bonne opération pour la formation belge Wanty-Groupe-Gobert. Le Néo-Zélandais faisait partie d'un groupe de trois coureurs échappées, avec Michael Gogl de Trek-Segafredo et Sylvain Chavanel de Direct Energie. Le Français, qui est d'ailleurs devenu le recordman de participations au Tour avec une 18e édition cette année, est le dernier rescapé de ce groupe matinal et a compté jusqu'à près de cinq minutes d'avance sur le peloton.

Les coureurs se sont ensuite dirigés vers Les Herbiers. Une commune qui a vécu un deuxième grand moment sportif en quelques semaines après l'épopée de son club jusqu'en finale de Coupe de France en mai dernier.

Reprenant ensuite la direction sud/sud-ouest, la course devrait s'animer à partir du kilomètre 132 où est placé le sprint intermédiaire de Beaulieu-sous-la-Roche, et surtout avec le passage bonifications à 14 kilomètres de l'arrivée à St-Florent-des-Bois. Enfin, ce sera toutes voiles dehors vers La Roche-sur-Yon, qui accueille pour la sixième fois une étape de La Grande Boucle, la première depuis 1938.

Le profil de l'étape





SUIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE