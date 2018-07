Peter Sagan (Bora-hansgrohe) a remporté au sprint la 2e étape du Tour de France (WorldTour) disputée entre Mouilleron-Saint-Germain et La-Roche-sur-Yon sur 182,5km dimanche. L'arrivée a été chahutée par une chute impliquant de nombreux coureurs à 1,6 km de l'arrivée.

Peter Sagan, 2e la veille, a devancé l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida) et le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), 3e, qui complète le podium du jour. L'Allemand André Greipel (Lotto Soudal) est 4e devant le Norvégien Alexander Kristoff (EAU-Team Emirates), 5e. Le Colombien Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), l'une des victimes de la chute, doit céder son maillot jaune de leader au classement général à Peter Sagan. Premier belge, Timothy Dupont a pris la 6e place.

Victime d'une crevaison à 7,5 km, l'Allemand Marcel Kittel (Katusha) n'a pas pu prendre part au sprint non plus. L'étape a été marquée par la longue échappée du régional de l'étape, le Français Sylvain Chavanel (Direct Energie), parti dès le départ avec le Néo-Zélandais Dion Smith (Wanty-Groupe Gobert) et l'Autrichien Michael Gogl (Trek-Segafredo), et qui aura compté un maximum de 4 minutes d'avance. Chavanel, seul depuis le kilomètre 34, sera resté devant durant 167 km.

Deux coureurs ont été contraints à l'abandon. L'Ethiopien Tsgabu Grmay (Trek-Segafredo), malade, est le premier à jeter l'éponge, au ravitaillement à 100 km de l'arrivée. A 40km du but, l'Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana) chute et se blesse au coude. La 3e étape prévoit un contre-la-montre pour les équipes à Cholet 35,5 km.

Abandon sur chute de Luis Leon Sanchez

L'Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana) a abandonné dimanche lors de la 2e étape du Tour de France après une chute survenue à 40 kilomètres de l'arrivée à La Roche-sur-Yon. Quatre fois vainqueur d'étape, Luis Leon Sanchez a été touché notamment au coude. L'abandon de l'Espagnol est le deuxième de l'étape après celui de l'Ethiopien Tsgabu Grmay, victime "sévères douleurs abdominales" selon son équipe Trek.





Sagan s'attendait à "un final plus facile"

Peter Sagan

"C’était très serré avec Colbrelli et Démare. Je suis très heureux et je remercie mes équipiers parce qu’ils ont fait la course à partir des 30 derniers kilomètres. Je m’attendais à un final plus facile, mais compliqué avec beaucoup de changements de direction. Démare et Degenkolm sont sortis très tôt, et j’ai suivi mais j’aurais préféré que le sprint parte de plus près. J’ai eu de la chance que Colbrelli ne me passe pas sur la ligne. Je suis heureux d’endosser le maillot jaune, mais si ça ne devrait être que pour un jour."

Oliver Naesen

"C’était une journée assez facile comme hier, mais le final était stressant. On se doute que ça va tomber, et c’est pourquoi il faut un équilibre entre prise de risque et prudence. Avec la chute à deux kilomètres de l’arrivée, ça a détruit nos plans et ce n’est pas facile de bien placer Romain Bardet. Je ne devais pas faire le sprint, mais seulement le protéger. Il n’y avait rien à gagner aujourd’hui, uniquement à perdre."

Philippe Gilbert

"C’était nerveux comme final, on avait prévu d’être là dans les 4-5 derniers kilomètres. C’était chaotique et on a essayé de rester uni. Ça frottait dans tous les sens. On était vingtième dans les virages avec Bob Jungels, puis j’ai commencé à rouler à 2,5 kilomètres de l’arrivée. Je n’ai pas vu la chute et je n’ai pas entendu qu’on me le disait dans l’oreillette avec le bruit. Julian Alaphilippe a ensuite lancé comme si Gaviria était là mais il était tombé. Ce n’est pas facile de communiquer dans ces conditions. On aurait pu se retourner en se mettant dans les roues pour récupérer et en sprintant au final, mais c’est le Tour de France et on en n’avait pas conscience. J’ai pris deux secondes de bonifications mais ce n’était pas le but."

Tiesj Benoot

"Il y avait beaucoup de stress, encore plus que ce samedi parce que les leaders et les favoris avaient perdu du temps. Quand on entre dans le village, j’étais en tête mais j’ai accéléré trop tard. Il a vraiment fait très chaud, avec 35 degrés, mais c’est pareil pour tout le monde. On va essayer de bien se reconcentrer pour le chrono par équipe de demain.





