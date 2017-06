L’humour est une notion toute personnelle. Interrogé en milieu de semaine par nos collègues du Het Laatste Nieuws sur la préparation de sa valise en vue du Tour de France, Jan Bakelants avait répondu qu’il n’oublierait pas d’emmener des préservatifs "car on ne sait jamais où les hôtesses ont traîné". Une petite phrase qui venait dans la foulée d’une réponse tout aussi singulière sur sa gestion de l’abstinence sexuelle. "Les films pornos existent. Et puis il y a toujours les filles des podiums."

Une interview pleine de second degré dont on laissera chacun juge du bon goût mais qui a déclenché un véritable buzz et une énorme polémique à l’avant-veille du Grand Départ. Sommé par Christian Prudhomme en personne et son équipe AG2R-la Mondiale de s’excuser, le coureur d’Olen s’est fendu d’un tweet dès jeudi. Trop tard, pour certaines le mal est fait. "J’en ai vraiment ras-le-bol de cette image de femme qui ne nous correspond pourtant pas du tout", souffle ainsi Mathilde, miss maillot vert pour la cinquième année . "Cela me gonfle. Même si ces propos étaient sans doute livrés sur le ton de l’humour, c’est le genre de remarques qui entretient les stéréotypes. Les critères d’embauche sont extrêmement élevés pour le poste de miss protocolaire. Il ne suffit pas d’avoir un joli sourire et une belle silhouette, croyez-moi bien. Nos aptitudes en communication sont par exemple déterminantes car nous sommes amenées à accueillir des invités. À titre personnel, je suis par exemple détentrice de deux masters et travaille dans l’enseignement."

Des remarques graveleuses plutôt rares dans le chef des coureurs, mais bien moins dans celui des… journalistes. "Certains peuvent être qualifiés d’assez lourds. Je ne compte plus le nombre de fois où un de ceux-ci m’a abordée avec un petit sourire plein de sous-entendus pour me demander comment cela se passait entre miss et coureurs. Ils repartent toujours déçus car cela ne se passe aucunement de la façon dont ils l’imaginent…"

C’est qu’entre les traditionnels bisous et la remise du maillot, l’échange avec le coureur est plutôt bref. "Nous n’avons pas véritablement l’occasion de lier connaissance", confie ainsi Océane Pagenot, miss Champagne-Ardennes 2015 et ambassadrice Antargaz du Prix de la combativité… (rires). Certaines idylles sont pourtant nées sur la Grande Boucle. C’est sur le Tour que le Français Christophe Moreau avait par exemple rencontré sa future épouse ou que Gert Steegmans était tombé sous le charme d’une miss du village départ. "Comme dans tous les milieux professionnels où hommes et femmes se côtoient, des histoires d’amour existent", poursuit Mathilde. "Certains coureurs tentent parfois leur chance avec des filles célibataires, mais pas plus qu’ailleurs, je vous assure. Il m’est arrivé de devoir en éconduire certains (rires). Je suis en couple avec mon compagnon depuis neuf ans maintenant, et nous allons nous marier l’année prochaine…"