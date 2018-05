Abonnés Yves Taildeman et Jonathan Lange

Roberto Martinez ne va pas interdire aux joueurs de négocier, mais ils devront respecter certaines règles. "Les joueurs sont habitués à ce genre de situations, dit Martinez à sa conférence de presse d’hier. Il y aura des rumeurs et des attentes. On va gérer les éventuels transferts de façon naturelle. C’est normal que les joueurs parlent de leur avenir. Mais le focus doit être sur la Coupe du Monde. On va voir cas par cas. Les cas individuels ne peuvent en aucun cas perturber la préparation de l’équipe. C’est une règle générale."

(...)