La 10e des 30 journées de la phase classique du championnat de Belgique de football se termine par un Super Sunday ce dimanche.

Le premier duel de la journée opposera deux équipes malades sur le coup de 14h30 au stade Arc-en-ciel où Zulte Waregem recevra Anderlecht. Ce match au Essevee est sans doute celui de la dernière chance pour Hein Vanhaezebrouck, l'entraîneur d'un Sporting en crise. Anderlecht n'a pris que 5 points lors des cinq derniers matches de championnat.

A cela viennent s'ajouter l'élimination en 16e de finale de la Coupe de Belgique à domicile face à l'Union Saint-Gilloise (0-3) et un 0/6 en Europa League après les défaites à Trnava et face au Dinamo Zagreb jeudi. Anderlecht, 17 points, a été délogé de la 3e place samedi soir par l'Antwerp après la victoire du Matricule 1 à Eupen.

Zulte Waregem est aussi en crise. L'équipe de Francky Dury n'a plus pris de points depuis le 11 août. Les Flandriens restent sur six défaites de rang et sont 15e et avant-derniers avec 5 points.

Santini est blessé au pied d'où son absence sur la feuille de match.

