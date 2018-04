Anderlecht a obtenu sa première victoire en playoffs 1, vendredi soir, en s'imposant 1-2 au détriment de Charleroi en ouverture de la deuxième journée des playoffs 1. Un but de Ryota Morioka après trois minutes de jeu et un penalty obtenu et transformé par Teodorczyk (64e) ont permis aux Mauves d'émerger face à un Charleroi courageux qui avait provisoirement égalisé via Baby (47e).

Titularisé pour la première fois de la saison par Hein Vanhaezebrouck, Lazar Markovic a donné raison à son coach en offrant le but du 0-1 aux Bruxellois avec un centre précis pour Morioka, auteur d'une reprise tout en finesse (3e).

Charleroi a mis un peu de temps à se remettre de ce but mais a commencé à se manifester du côté de Sels au quart d'heure de jeu. La réaction carolo, dépourvue d'occasions franches, a duré une vingtaine de minutes. Anderlecht a quant à lui bien terminé la mi-temps avec notamment un duel Teodorczyk-Mandanda remporté par le gardien carolo (43e).

Motivés, les Zèbres sont sortis des vestiaires avec la hargne dans les yeux. Nurio a aussitôt arraché un ballon des pieds de Markovic pour l'offrir - d'un joli centre au deuxième poteau- à Baby pour le but du 1-1 de la tête (47e). Les Carolos ont poursuivi leur forcing encore quelques minutes mais c'est pourtant Anderlecht qui a inscrit un deuxième but, contre le cours du jeu. Peu après l'heure de jeu, Teodorczyk a provoqué puis transformé un penalty frustrant et démotivant pour les Carolos (64e).

Bien qu'entreprenant, Charleroi ne se remettra plus de ce coup et évitera même un autre but de Teodorczyk dans les arrêts de jeu. Les Carolos, qui n'ont plus gagné plus depuis le 19 janvier dernier (10 rencontres dont les 3 dernières soldées par des défaites), restent 4e avec 26 points et sont désormais à la portée du Standard (25 pts) qui joue à Genk (22 pts) samedi soir.

Anderlecht (31 pts) se rapproche quant à lui à six points de Bruges (37 pts) qui se déplace à Gand (28 pts) dimanche.





Les réactions:

Baby était très déçu à l'issue de la rencontre : "On a fait une bonne seconde période. On a eu les occasions pour revenir au score mais ce penalty fait mal. Je ne sais pas s'il y a vraiment faute. C'est dur à avaler. Ce soir, la défaite fait très mal. On avait la qualité pour faire quelque chose. On va devoir recommencer à gagner sinon la suite des playoffs sera compliquée".

Saief, lui, était très content de cette victoire : "Ca nous laisse dans la course à l'Europe. On a fait un bon match avec un bon esprit d'équipe. On a gagné en affichant une très bonne mentalité. En jouant comme ça, on arrivera à gagner plus de matches. Nous devons être contents aujourd'hui et continuer à jouer de cette manière."