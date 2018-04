Devant lui, le club de Bruges compte six points d'avance et leur céder trois longueurs supplémentaires compliquerait considérablement la tâche des Bruxelles, eux qui croient encore au titre.

Pour ce premier match des playoffs, Hein Vanhaezebrouck qui fête son 350e match D1, compte 8 absents. Kara, Najar, Onyekuru, Appiah, Boeckx, Sowah et Delcroix sont tous blessés pour des périodes plus ou moins longues. Trebel purge le premier de ses deux matchs de suspension. De ce fait, trois U21 sont dans le groupe : Amuzu, Dante et Saelemaekers qui devrait débuter la rencontre.



Côté Buffalos, Janga était incertain mais devrait pouvoir tenir sa place en pointe où il remplacera Yaremchuk, qui se remet d’une déchirure. En défense centrale, la place à côté de l’indéboulonnable Gigot se jouera entre Bronn et Rosted, avec un avantage pour le Tunisien.

Les compos :

Anderlecht : Sels, Sa, Obradovic, Dendoncker, Spajic, Saelemaekers, Kums, Morioka, Saief, Gerkens, Teodroczyck.

La Gantoise : Kalinic, Asare, Gigot, Bronn, Foket, Esiti, Dejaeghere, Verstraete, Simon, Kalu, Janga.

Suivez le match en direct dès 18h