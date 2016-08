Anderlecht - La Gantoise : 1-1 (DIRECT)

Football

Généralement, il faut plusieurs mois à un nouveau joueur d’Anderlecht avant de trouver son meilleur niveau. Sofiane Hanni, lui, joue dès son premier match comme s’il avait toujours été anderlechtois. Il a déjà trois buts et quatre assists à son actif. Et il a reçu le brassard de capitaine de René Weiler après le départ de Steven Defour. "Oui, j’étais surpris."

Vous n’aviez jamais été capitaine dans votre carrière ?

"Très peu. C’est un honneur. Le coach m’a donné le brassard parce qu’il a confiance en moi. J’aime être un leader sur le terrain. Mais en-dehors du terrain, je suis assez discret."

Ne devrez-vous pas changer vos habitudes hors du terrain ?

"Non, je ne vais pas me dénaturer. Je reste le même Sofiane Hanni. Je peux me faire entendre hors du terrain, ne vous inquiétez pas."

Le départ de Praet a libéré le numéro 10.

"On m’a déjà dit cela, mais je garde mon numéro 94 . (NdlR : l’année de sa naissance) . Ce numéro me tient à coeur."

Demain, Anderlecht joue son premier match au sommet.

"On n’avait pas encore joué contre des clubs du Top 3 ou Top 4 , à Anderlecht de répondre présent. On est attendu au tournant. Le 3-0 contre le Slavia Prague nous a mis en confiance."

Et ouf, le mercato est presque terminé.

"Oui, c’est vrai, enfin on pourra travailler avec le même groupe jusqu’à la fin, même si c’est plus la direction et l’entraîneur qui sont sous pression suite aux départs et arrivées."

Comment expliquer que Tielemans et vous, cela marche si bien ?

"Youri est un joueur du ballon . J’aime trouver des garçons pareils sur le terrain. On est en train de chercher des automatismes, et cela fonctionne bien. Je me sens bien, avec lui dans mon dos."

La différence avec Malines est grande ?

"On joue surtout contre des équipes qui veulent toutes garder le zéro. Elles abordent les matches différemment contre Anderlecht que contre Malines. Et je me prends plus de coups. (Rires) Mais tant que ce ne sont pas de gros coups qui m’empêchent de jouer, ça va…"

Le public vous aime déjà, parce que vous soignez le spectacle. Comme avec cette pichenette contre Prague.

"Tant qu’on respecte l’adversaire, je trouve qu’on peut soigner le spectacle. Il faut se faire plaisir et faire plaisir aux supporters."





Les compositions :

Anderlecht: Roef, Kara, Nuytinck, Badji, Acheampong, Tielemans, Hanni, Dendoncker, Chipciu, Capel, Teodorczyk.

Banc : Boeckx, Deschacht, Heylen, Sowah, Hassan, Doumbia, Sylla.

La Gantoise: Rinne, Gershon, Nielsen, Mitrovic, Neto, Kums, Foket, Saief, Perbet, Simon, Milicevic.

Banc : Thoelen, Davidzada/Horemans, Schoofs, Asare, Ndongala, Coulibaly, Kujovic.

