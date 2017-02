Malgré un doublé de Leye, Anderlecht s'impose dans le match au sommet de la 26e journée de Pro League. Hanni, Bruno, Tielemans et Chipciu ont trouvé le chemin des filets.

2e: Mbaye Leye donne déjà l'avantage aux visiteurs d'une frappe du gauche bien placée. Alerté d'une belle transversale gauche-droite, le Sénégalais a tout le temps de contrôler et de se placer sur son pied gauche. Il arme une frappe relativement peu puissante, mais bien placée, qui trompe Boeckx. On notera que le gardien bruxellois est assez lent sur sa détente.



22e : Hanni récupère une déviation de la tête de Kara sur le coup-franc de Tielemans. Le contrôle est superbe et il frappe à la retourne pour tromper Bossut d'un tir croisé. 1-1, le match est lancé !

42e : Anderlecht récupère le cuir très haut et Hanni hérite de la sphère. D'un petit centre bien brossé, il trouve Massimo Bruno, isolé à l'entrée du rectangle, et pas du tout en position de hors-jeu. Le numéro 10 reprend ce ballon en un temps et le glisse sous Bossut !

46e : Tielemans est idéalement isolé par Teodorczyk et se retrouve seul dans le rectangle pour tromper Bossut à bout portant. On notera le mauvais dégagement de Bossut, directement repris de la tête par Dendoncker qui trouve Teodorczyk.

53e : Faute de Kara sur Gueye dans les seize mètre. L'arbite n'hésite pas et siffle penalty. Mbaye Leye, tout en tranquillité, place à ras-de-sol à droite du gardien et prend Boeckx à contre-pied.

91e : Sur un centre de Tielemans, le Roumain, isolé au second poteau, trompe Bossut d'une reprise en demi-volée pour faire 4-2.

Les compos:

Anderlecht : Boeckx, Kara, Nuytinck, Appiah, Obradovic, Dendoncker, Bruno, Tielemans, Chipciu, Hanni, Teodorczyk.

Banc: Ruben, Deschacht, Spajic, Acheampong, Kiese Thelin, Trebel & Stanciu.

Zulte Waregem : Bossut, Baudry, Lepoint, Hamalainen, Dalsgaard, Lerager, Meïté, Mühren, Coopman, Kaya, Leye.

Banc: Bostyn, Marrone, Severin, Madu, Gueye, Cordaro, Ankersen.





Notre direct commenté: