Le Suédois Pär Zetterberg, ancien 'mauve', va être intégré à partir du 1er janvier prochain au sein du staff du Sporting d'Anderlecht, a annoncé le club bruxellois vendredi.

"Michael Verschueren présente le premier renfort pour le staff sportif du RSCA. La légende Pär Zetterberg rejoindra la cellule sportive à partir de janvier 2019. Il deviendra, à l'instar de Karim Belhocine, l'assistant de l'enrtraîneur Hein Vanhaezebrouck. Pär assistera le coach lors des matches et des entraînements. De plus, il apportera une attention toute particulière aux jeunes", annonce le communiqué d'Anderlecht.

Ex-international suédois, Pär Zetterberg, 48 ans, est une figure du club bruxellois où il a été très apprécié lors de ses deux passages entre 1989 et 200 d'une part, entre 2003 et 2006 ensuite. Le maître à jouer suédois a joué 375 matches sous le maillot d'Anderlecht inscrivant 87 buts. Il a participé à six titres de champion de Belgique, au gain d'une Coupe de Belgique et de deux Supercoupe. Il était resté quelques temps après sa carrière de joueur pour endosser la fonction de scouteur. Dix ans après son départ, Zetterberg est de retour dans la maison 'mauve'.