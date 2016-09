Anderlecht - Qabala: 0-0 (DIRECT)

Football

Le Sporting fait ses débuts en Europa League ce jeudi soir contre les Azéris de Qabala. Suivez le match en direct commenté.

Anderlecht reçoit les Azéris de Qabala ce jeudi soir au stade Constant Vanden Stock lors de la 1e journée de la phase de groupe de l'Europa League. René Weiler, l'entraîneur suisse des Mauves, sait qu'il devra affronter une équipe bien organisée défensivement, ce qui ne l'effraie pas. "Nous sommes habitués à jouer face à des équipes qui défendent bas", a-t-il fait savoir mercredi en conférence de presse.

René Weiler n'a pas caché son impatience de débuter cette nouvelle campagne européenne devant son public jeudi soir. "On est impatient de jouer ces matchs là et on veut les gagner", a débuté le tacticien anderlechtois mercredi en conférence de presse. "Mais il faut commencer par disputer un bon match jeudi pour démarrer positivement notre parcours".

Face à une équipe méconnue du grand public, René Weiler est conscient que la tâche ne sera pas aisée. "C'est une très bonne équipe, qui a éliminé Lille en barrages. Qabala défend très bien et est bien organisé. On sait tous que ce sera un match compliqué, mais on va le jouer pour le gagner. On est habitué à jouer face à des équipes qui défendent bas".

La paire roumaine, Chipciu et Stanciu, semble satisfaire pleinement l'entraîneur helvète. "Ils se sont parfaitement bien intégrés au groupe et tout le monde est heureux de les avoir avec nous", a-t-il ajouté avant de préciser le rôle de chacun. "La place de prédilection de Chipciu est sur l'aile et ça ne changera pas. Concernant Stanciu, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer en soutien d'attaque ou au milieu. Il est très mobile, se rend disponible et peut apporter un plus en zone de finition".

Enfin, les sifflets à l'encontre de Bram Nuytinck dimanche face à Charleroi ne sont pas passés inaperçus aux yeux de René Weiler. "On a connu la même situation avec Steven Defour. Je ne comprends pas. Il faut supporter tout le groupe sans exception. Mais je ne m'inquiète pas, Bram est fort mentalement", a conclu l'entraîneur des Mauve et Blanc.





La compo d'Anderlecht : Roef - Spajic, Kara, Nuytinck, Acheampong - Dendoncker, Tielemans, Hanni, Stanciu, Chipciu - Teodorczyk.