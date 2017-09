Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé 1-2 face à Waasland-Beveren samedi lors de huitième journée de Jupiler Pro League. Auteurs d'un match moyen, les Mauves ont réagi au but d'Isaac Thelin (7e) en marquant à deux reprises en fin de match grâce à Nicolae Stanciu (75e) et Uros Spajic (81e). C'est la deuxième victoire de suite pour Anderlecht depuis le départ de René Weiler et l'arrivée de Nicolas Frutos après le succès en Coupe de mercredi face à Westerlo.

La manière n'y était pas vraiment mais le résultat est là. Anderlecht est parvenu à tirer son épingle du jeu face à un Waasland-Beveren coriace. L'équipe de Philippe Clement a rapidement trouvé le chemin des filets grâce à une reprise de volée petit filet d'Isaac Kiese Thelin (1-0 7e), attaquant prêté par Anderlecht en toute fin de mercato.

Waasland-Beveren a ensuite continué à se procurer les meilleurs occasions de la première période mais un excellent Frank Boeckx a permis à son équipe de rester dans le match. En deuxième période, Adrien Trebel a évité le 2-0 waaslandien juste après l'heure de jeu avant qu'Anderlecht ne fasse le forcing pour revenir au score.

L'équipe de Nicolas Frutos a profité d'un mauvais dégagement de la défense adverse pour recoller au score. Nicolae Stanciu, excentré sur le flanc droit, a récupéré le ballon et laissé partir une frappe du gauche qui est allée se loger à la hauteur deuxième poteau de Merveille Goblet (1-1, 75e). Six minutes plus tard, le gardien de Waasland-Beveren manquait sa sortie sur un corner botté par Stanciu et permettait à Spajic de renverser la situation en surgissant de la tête au premier poteau (1-2, 81e). En fin de match, Boeckx devait encore sortir quelques parades providentielles face à la pression beverenoise et finissait par sauver les trois points.

Malgré un jeu encore imparfait, Anderlecht se donne de l'air en championnat et s'installe à la 7e place avec douze points. Waasland-Beveren est huitième avec neuf points.